Мурино, Ленинградская область, , 14:19 — REGNUM Пьяный житель города Мурино в Ленинградской области стрелял из охотничьего карабина из окна квартиры по близлежащему лесу, а попал по окнам балконов соседних домов, сообщили 14 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Охотничий карабин «Сайга» пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Первое сообщение о стрельбе поступило в полицию от жителя деревни Новое Девяткино, который 18 февраля 2022 года обнаружил в деревянной оконной раме своей квартиры на Капральской улице отверстие от пули. Прибывшие на место правоохранительные органы извлекли пулю от карабина «Сайга».

Спустя восемь месяцев, утром 11 октября, в полицию с заявлениями обратились еще три человека, которые рассказали, что на балконах их квартир в доме 37/1 по Оборонной улице разбились стекла, а на рамах видны отверстия от пуль. Правоохранительные органы также извлекли пули от охотничьего карабина «Сайга».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Всеволожского района установили и задержали стрелка. Им оказался 41-летний уроженец Костромской области, работающий водителем в строительной компании», — рассказали в ведомстве.

Мужчина, который проживает в квартире своей матери на 16-м этаже в доме 17/2 по Новой улице в Мурино признался, что вечером 10 октября распивал со знакомым алкоголь. В какой-то момент он решил отстрелять из карабина «Сайга» имеющиеся у него три патрона. Вышел на балкон квартиры и, прицелившись в сторону лесополосы, видневшуюся между его домом и соседним домом на Оборонной улице, выстрелил.

«Вероятно алкоголь «сбил прицел» у стрелка, поскольку все пули попали не в лес, а в соседний дом. К счастью, обошлось без пострадавших», — подытожили в пресс-службе ГУ МВД, уточнив, что карабин был изъят и проведена экспертиза, которая показала, что все случаи между собой связаны. В том числе и февральская стрельба, тогда пуля преодолела почти 2 км.

В настоящее время полиция проводит процессуальные действия по привлечению подозреваемого к ответственности и по этому инциденту.