Анкара, , 14:11 — REGNUM По словам президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган он не видит проблем с созданием Зангезурского коридора из Азербайджана в Нахичеванскую автономную республику. Он заявил 14 октября журналистам по возвращении из Астаны, его слова приводит телеканал NTV.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал турецкий лидер, ранее он провёл в Праге встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, на которой также присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«После этого, конечно, мы провели межделегационную встречу и обсудили эти вопросы. Но я не вижу никаких проблем в отношении Зенгезурского коридора», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что новый газовый хаб, который ранее предложил создать президент России Владимир Путин, может быть построен в регионе Фракия, расположенный в европейской части Турции