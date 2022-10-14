Ессентуки, Ставропольский край, , 14:10 — REGNUM В Ставропольском крае 14 октября произошла авария на подстанции. Без света остались около 4 тыс. жителей в станице Ессентукская и городе Ессентуки, сообщил глава администрации Предгорного района Николай Бондаренко.

Работы по ликвидации аварий на электросетях Primorsky.ru

По информации руководителя муниципалитета, свет отключился около 13:00 из-за вышедшего из строя фидера на подстанции №2. Без электричества остаются жилые дома по улицам Гагарина, Павлова, Высотная и Московская в станице Ессентукской и по улице Никольская в городе Ессентуки.

Помимо этого, в зону отключения попали социально-значимые объекты, в том числе школа №7 и два детских сада — №6 и №7. В настоящее время причины аварии устраняет аварийная бригада в количестве шести человек.