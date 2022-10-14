14 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Бишкек поставил под сомнение свое участие в ОДКБ, проявил неуважение к остальным членам организации и допустил нарушение ранее взятых на себя обязательств по проведению учений на своей территории.

Александр Савельев, , 15:24 — REGNUM Власти Киргизии отказались от проведения на территории республики учений ОДКБ «Нерушимое братство — 2022». В запоздалом разъяснении официального Бишкека было сказано, что после сентябрьского обострения застарелого пограничного конфликта с Таджикистаном (также членом ОДКБ) появление таджикских военных на территории Киргизии было бы негативно воспринято обществом.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, Бишкек отказался и от участия в проходящих с 10 по 21 октября в Таджикистане совместных учений Коллективных сил быстрого развёртывания «Рубеж-2022». Тема учений «Подготовка и ведение боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства — члена ОДКБ» актуальна для региона, в том числе и для Киргизии.

Двойной демарш направлен не столько против соседней республики, пограничные споры с которой тянутся уже десятилетиями после распада СССР, периодически обостряясь до вооруженного противостояния, сколько против самой ОДКБ и России как очевидного лидера этой организации.

Резкость Бишкека особенно заметна на фоне сдержанного поведения Душанбе — в Таджикистане не отказывались от участия в учениях на территории Киргизии и не возражали против участия киргизских военнослужащих в учениях на собственной территории. Фактически, в отличие от Душанбе, Бишкек поставил под сомнение свое участие в ОДКБ, проявил неуважение к остальным членам организации и допустил нарушение ранее взятых на себя обязательств по проведению учений на своей территории.

Учения ОДКБ Mil.ru

Заявление о том, что появление таджикских военных на совместных учениях в Киргизии может вызвать гражданское недовольство, вызывает впечатление формальной отговорки. Если же допустить, что при принятии решения в Бишкеке исходили именно из этих официально озвученных мотивов, придется признать, что киргизские власти как минимум не в полной мере управляют социально-политической повесткой своей страны. Киргизия пережила рекордное на постсоветском пространстве число цветных революций, опасения еще одной внутриполитической дестабилизации со стороны действующей власти могут иметь место. В то же время эти опасения лишь подчеркивают неустойчивость и неуверенность в своих позициях президента Киргизии Садыра Жапарова.

Президент Садыр Жапаров не участвовал в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге 7 октября. В Киргизии это связали с его нежеланием встречаться с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Недовольство в Киргизии также вызвало награждение таджикского президента российским орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Подобный политический инфантилизм не конструктивен и не может привести к долговременному урегулированию спорных вопросов — только переговорный процесс, в том числе на высшем уровне, способен привести к положительному результату.

На полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане 13 октября президент России Владимир Путин провел трехстороннюю встречу с президентами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном. Личное участие российского президента говорит не только о степени его вовлеченности в проблемы безопасности и стабильности на постсоветском пространстве, но и о неспособности руководства целого ряда бывших союзных республик самостоятельно решать возникающие проблемы.

Звучащие требования к России и ОДКБ занять однозначную военно-политическую позицию в пользу одной из сторон конфликта показывают непонимание сути внешней политики РФ, ее настроя на приоритетное использование дипломатических рычагов. Это в полной мере и в первую очередь касается союзников по ОДКБ, которыми, пусть сейчас и формально, являются Киргизия и Таджикистан.

Известно, что ОДКБ неоднократно предлагала использовать свою площадку для решения спорных вопросов между Бишкеком и Душанбе, обсуждался даже вопрос введения миротворцев, однако стороны последовательно отказывались от этих инициатив, стремясь заручиться полной и безоговорочной поддержкой своей позиции. Такой подход не соответствует ни интересам, ни сути политики Москвы, стремящейся обеспечить региональную безопасность.

Миротворцы ОДКБ Odkb-csto.org

Попытки любой из сторон дестабилизировать ситуацию приведут только к дальнейшей интернационализации конфликта. США, с которыми Россия ведет все более открытую освободительную войну на территории бывш. УССР, недавно провели совместные военные учения в регионе и уже заявили о своей готовности участвовать в мирном урегулировании конфликта между Киргизией и Таджикистаном. Такую же позицию заняли и в Анкаре, при этом Киргизия является членом все более амбициозной Организации тюркских государств. Вмешательство этих государств в локальный конфликт между двумя членами ОДКБ чревато его расширением с непредсказуемыми последствиями и не должно быть допущено.

России, отягощенной боевыми действиями на территории бывш. УССР, как никогда нужна стабильность в Средней Азии. Для США этот регион является очередной разменной монетой в противостоянии с Россией и Китаем за сохранение своего глобального колониального доминирования.

Многолетняя и последовательная позиция Таджикистана, форпоста у вечно беспокойного Афганистана, несмотря на все имеющиеся крайне сложные проблемы, является региональным фактором стабильности. Остается пожелать киргизскому народу и его руководству мудрости и взвешенности в условиях нарастающей геополитической турбулентности, осознать пагубность цветных революций для собственного развития и важность союзнических отношений с Россией и ОДКБ.

Структурам ОДКБ придется уделять больше внимания анализу и прогнозированию рисков в среднеазиатском регионе, их своевременному купированию без перерастания в вооруженное противостояние.