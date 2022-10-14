Джакарта, , 14:08 — REGNUM Начальник национальной полиции Индонезии генерал Листьо Сигит Прабово подтвердил арест генерального инспектора Тедди Минахаса Путры в связи с незаконным оборотом наркотиков, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

На этом основании национальная полиция провела розыск и арест Тедди Минахаса Путры.

Инспектор занимал пост начальника полиции Западной Суматры с 25 августа 2021 года. Затем он был назначен начальником полиции Восточной Явы, сменив генерального инспектора Нико Афинту.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что саммит G20 на Бали, который состоится 15–16 ноября 2022 года, не должен провалиться.

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