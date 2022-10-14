Тюмень, 14 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Житель Тюмени 14 октября оштрафован за размещённую в социальной сети собственную песню экстремистского содержания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Цитата из м/ф «Время приключений». Реж. Ларри Лэйчлитер. 2010-2018. США — Канада Песня

Установлено, что тюменец разместил на личной странице в социальной сети «Вконтакте» песню собственного сочинения, текст которой, по выводам психолого-лингвистического исследования, содержит оскорбительные высказывания в отношении сотрудников полиции, а также утверждения об их противоправных действиях, что расценивается как нарушение правопорядка, дестабилизирующее гражданское общество.

Гражданин был признан нарушителем по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц…»). Суд назначил ему наказание в виде штрафа. Сумма штрафа не указывается, но по данной статье может достигать 20 тыс. рублей.