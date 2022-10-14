Омск, 14 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Омске днём 14 октября произошло смертельное ДТП, погиб ребёнок 2011 года рождения. Об этом ИА REGNUM сообщили в УМВД по Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Трагедия произошла в Кировском округе Омска. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что автомобиль ЗИЛ под управлением 41-летнего водителя двигался по улице Мельничной. По предварительным данным, грузовик сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход — мальчик 2011 года рождения — скончался на месте до приезда скорой.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Расследование обстоятельств ДТП взяла на контроль прокуратура Омска, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Каменске-Уральском Свердловской области организована проверка после ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов.

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