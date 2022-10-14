Казань, , 14:39 — REGNUM Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава Татарии Рустам Минниханов 14 октября открыли после реконструкции подъездную дорогу к международному аэропорту «Казань». В режиме видеосвязи также был дан старт движению на обновленной дороге по улице Осиновская в Казани и реконструированной автодороге в Самаре. В мероприятии принимал участие руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, сообщает пресс-служба главы РТ.

В Татарии открыли движение по новым дорогам Tatarstan.ru

Минниханов назвал открытие новых автодорог большим событием для Татарии.

«Дорога к аэропорту всегда была загружена, а после строительства выставочного комплекса «Казань Экспо» здесь частенько были пробки. Но благодаря реконструкции дорогу расширили, увеличив пропускную способность в два раза», — отметил глава РТ.

Новая дорога, соединяющая жилой комплекс «Салават Купере» и поселок Осиново с Горьковским шоссе, будет очень востребована жителями, считает Минниханов.

С его слов, в республик и в стране никогда столько не строилось дорог. Слаженная работа дорожников позволяет выполнять поставленные руководством страны и регионов задачи.

В свою очередь Марат Хуснуллин отметил особое значение дорог для развитие территорий.

«Подъезд к аэропорту дает развитие для всей этой зоны, получился системный комплексный подход. Здесь и выставочный центр, и жилые дома, и сам аэропорт. Когда-то аэропорт Казани перевозил меньше миллиона пассажиров, а за прошлый год — уже 3,8 млн, в этом году также 3,8 млн, несмотря на все сложности. И, конечно, без такой дороги аэропорт дальше развиваться и работать не мог. Тем более эта дорога относится к трассе Европа — Западный Китай», — дополнил вице-премьер РФ.

Обновленная дорога по улице Осиновской важна как для развития жилых комплексов, так и для выхода из Казани в сторону Марий Эл. Необходимость расширить данную дорогу назрела давно, заключил Хуснуллин.

Старт автомобильному движение на новых дорогах дали после того, как участники церемонии нажали символическую кнопку.

Напомним, в Казани 13 октября открылся транспортно-пересадочный узел «Компрессорный».

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