Москва, , 14:06 — REGNUM Возле станций метро Москвы не проводится вручения повесток о призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации, сообщил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Никакое вручение повесток военными комиссариатами города или сотрудниками полиции [у станций метрополитена] не проводится. Розыскные мероприятия проводятся регулярно, это связано с постоянной оперативно-розыскной деятельностью по поимке преступников», — приводит слова Локтева РИА Новости.

По его словам, уклоняющиеся от посещения военкомата граждане могут входить в сферу деятельности правоохранительных органов. При этом Локтев подчеркнул, что повестки установленного образца вручаются либо через работодателя, либо лично.

Ранее телеграм-каналы распространили видео работы сотрудников полиции возле станций метро в Москве. Стражи порядка останавливают молодых мужчин, по возрасту подпадающих под требования к частичной мобилизации, и о чём-то беседуют.