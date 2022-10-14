Кабул, , 14:04 — REGNUM Международный комитет Красного Креста заявляет, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы в Афганистане представляют серьёзную угрозу для граждан этой страны. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

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Комитет опубликовал заметку на своей странице в соцсети, в которой говорится, что с января текущего года количество ранений и смертей увеличилось. По данным Красного Креста, большинство жертв — дети.

Комитет добавил, что обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов необходимо для всеобщей безопасности.

Из-за нескольких десятилетий войны часть территории Афганистана, особенно южные провинции, засорена минами и боеприпасами.

Армия предыдущего правительства отвечала за операции по разминированию, однако неясно, есть ли у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сапёрные подразделения.