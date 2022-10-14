Москва, , 14:10 — REGNUM Контакты с Россией прервали США, Москва от них не отказывается. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 14 октября журналистам.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что американская сторона прервала контакты под надуманными предлогами на различных уровнях. Остались работоспособные каналы через посольства и эпизодические телефонные разговоры. Российская сторона воспринимает это как данность, как позицию США.

«Мы ни от каких контактов никогда не отказываемся», — подчеркнул Рябков.

Он добавил, что контакты имеют смысл, когда есть заинтересованность с обеих сторон. Пока же стороны будут работать по описанному выше алгоритму.

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