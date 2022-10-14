Москва, 14 октября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Контакты с Россией прервали США, Москва от них не отказывается. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 14 октября журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Он отметил, что американская сторона прервала контакты под надуманными предлогами на различных уровнях. Остались работоспособные каналы через посольства и эпизодические телефонные разговоры. Российская сторона воспринимает это как данность, как позицию США.

«Мы ни от каких контактов никогда не отказываемся», — подчеркнул Рябков.

Он добавил, что контакты имеют смысл, когда есть заинтересованность с обеих сторон. Пока же стороны будут работать по описанному выше алгоритму.

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