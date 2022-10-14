Москва, , 14:03 — REGNUM Во всех экономиках «Большой семерки» бушует небывалый инфляционный шторм и рекордсменом опять стала Великобритания, где в сентябре инфляция достигла 10,1% годовых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хотя все центральные банки формально являются автономными и независимыми финансовыми институтами, общий настрой в оркестре задает дирижёр Федеральная резервная система США, которая первая из мировых монетарных властей начала последовательно проводить жесткую денежно-кредитную политику и резко подняла к сентябрю процентную ставку до 3,25%, — сказал Ильинский. — Ужесточение монетарной политики США, согласно экономической теории, приводит к снижению инфляции, однако оказывает негативное воздействие на экономическую деятельность и приводит к межстрановым вторичным эффектам».

По его словам, к настоящему моменту монетарные власти США не смогли справиться с американской инфляцией, и она продолжала оставаться на рекордно высоком уровне.

«Однако их действия привели к резкому снижению темпов экономического роста в стране — в течение первого полугодия американский ВВП снижается, что в экономической теории является определением условия наступления рецессии, — сказал Ильинский. — Перед ноябрьскими выборами в Конгресс демократическая администрация предлагает называть сложившуюся ситуацию не рецессией, а экономическим замедлением роста, однако, несмотря на все лингвистические усилия команды президента США Джозефа Байдена, американский ВВП падает уже шесть месяцев подряд».

В связи с этим он отметил, что, по оценкам ряда влиятельных американских экспертов, экономика США войдет в глубокую рецессию уже через шесть месяцев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что развитым странам для обуздания инфляции потребуется как минимум несколько лет жёсткой денежно-кредитной политики.

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