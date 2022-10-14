Москва, 14 октября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Во всех экономиках «Большой семерки» бушует небывалый инфляционный шторм и рекордсменом опять стала Великобритания, где в сентябре инфляция достигла 10,1% годовых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Хотя все центральные банки формально являются автономными и независимыми финансовыми институтами, общий настрой в оркестре задает дирижёр Федеральная резервная система США, которая первая из мировых монетарных властей начала последовательно проводить жесткую денежно-кредитную политику и резко подняла к сентябрю процентную ставку до 3,25%, — сказал Ильинский. — Ужесточение монетарной политики США, согласно экономической теории, приводит к снижению инфляции, однако оказывает негативное воздействие на экономическую деятельность и приводит к межстрановым вторичным эффектам».

По его словам, к настоящему моменту монетарные власти США не смогли справиться с американской инфляцией, и она продолжала оставаться на рекордно высоком уровне.

«Однако их действия привели к резкому снижению темпов экономического роста в стране — в течение первого полугодия американский ВВП снижается, что в экономической теории является определением условия наступления рецессии, — сказал Ильинский. — Перед ноябрьскими выборами в Конгресс демократическая администрация предлагает называть сложившуюся ситуацию не рецессией, а экономическим замедлением роста, однако, несмотря на все лингвистические усилия команды президента США Джозефа Байдена, американский ВВП падает уже шесть месяцев подряд».

В связи с этим он отметил, что, по оценкам ряда влиятельных американских экспертов, экономика США войдет в глубокую рецессию уже через шесть месяцев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что развитым странам для обуздания инфляции потребуется как минимум несколько лет жёсткой денежно-кредитной политики.