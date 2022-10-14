Минск, 14 октября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Польша является главным инициатором применения ядерного оружия, она провоцирует США на действия, заявил 14 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Официальный сайт президента Республики Беларусь Александр Лукашенко

«Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия… Не догадываетесь, кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас — США — на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия. Не поддавайтесь на эту уловку. Вы крупная технологичная страна, не надо плясать под дудку обезумевших политиков», — сказал белорусский лидер в интервью NBC.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что применение ядерного оружия на территории б. УССР никогда не ставили себе целью ни президент России Владимир Путин, ни российское руководство.

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