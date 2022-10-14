Москва, 14 октября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Дата разговора президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном пока не назначена. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путин и Эммануэля Макрона

Путин 14 октября на саммите СНГ в Астане заявил, что удивлён недавними заявлениями Макрона по Нагорному Карабаху — они указывают на непонимание самого хода конфликта. Как сообщало ИА REGNUM, Путин пообещал обсудить эту тему с французским лидером, когда будет возможность.

«Пока нет», — сказал Песков РИА Новости в ответ на вопрос, запланирован ли уже такой разговор.

Ранее Макрон заявил в интервью телеканалу France 2, что Россия использовала нагорно-карабахский конфликт в попытке дестабилизировать и создать беспорядок в Закавказье. По его словам, Россия при участии Турции «играла в игру Азербайджана» и намеревалась «ослабить Армению».

Читайте также: Макрон удивил Путина заявлениями по Нагорному Карабаху