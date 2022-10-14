Избербаш, Дагестан, , 13:59 — REGNUM В Дагестане отправлен в СИЗО фигурант уголовного дела о хищении денежных средств — заместитель начальника службы судебных приставов города Избербаша. Его заключили под стражу до 4 декабря 2022 года, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

Известно, что против обвиняемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Он подозревается в присвоении денежных средств с арестованного счета умершей женщины. Общая сумма хищения составляет свыше 4,1 млн рублей.

«Суд постановил избрать заместителю начальника Избербашского городского отделения судебных приставов УФССП РФ по РД меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 24 дня», — приводит слова пресс-службы «Интерфакс».

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