Избербаш, Дагестан, 14 октября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Дагестане отправлен в СИЗО фигурант уголовного дела о хищении денежных средств — заместитель начальника службы судебных приставов города Избербаша. Его заключили под стражу до 4 декабря 2022 года, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Известно, что против обвиняемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Он подозревается в присвоении денежных средств с арестованного счета умершей женщины. Общая сумма хищения составляет свыше 4,1 млн рублей.