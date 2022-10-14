Сеул, , 13:59 — REGNUM Правительство Южной Кореи выразило сожаление в связи с тем, что соглашение о прекращении огня между правительством Йемена и повстанцами-хуситами не удалось продлить. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что власти высоко оценили усилия спецпосланника ООН в Йемене и представителей других стран, участвовавших в переговорах, а также выразили надежду, что сторонам удасться достичь компромисса посредством переговоров.

Напомним, что соглашение о прекращении огня между правительством Йемена и повстанцами-хуситами было заключено в апреле текущего года, с тех пор его дважды продлевали. Однако в ходе переговоров, прошедших 2 октября в иорданском Аммане стороны не смогли согласовать новое соглашение.

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