Тбилиси, 14 октября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Мэра Тбилиси, генерального секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Каху Каладзе не пугает перспектива ответить перед законом по делу о гибели 13-летней Мариты Мепаришвили от удара током. Об этом он заявил журналистам, когда посещал в больнице сверстника погибшей, который пострадал вместе с ней.

Каха Каладзе

Градоначальник отметил, что врачи оценивают состояние здоровья мальчика как стабильное. Каладзе также выразил соболезнования близким погибшей девочки и пообещал, что следователи найдут, кто виноват в трагедии.

«Все, кто виновен в преступлении, ответят перед законом, в том числе и я, если я совершил какое-то преступление, я готов ответить перед законом», — сказал Каладзе.

Напомним 13-летние подростки пострадали от удара током 13 октября, когда залезли в фонтан в тбилисском парке Ваке после капитального ремонта. Девочка скончалась в больнице, а мальчика удалось спасти. Лидеры оппозиции сразу стали требовать, чтобы Каладзе ушёл в отставку. Они заявляют, что мэр якобы создал коррупционные схемы в строительстве, а потому в трагедии нужно винить его, а не подрядчика, осуществлявшего ремонт.