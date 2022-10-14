Самара, , 13:59 — REGNUM Несколько крупных проектов в сфере переработки сельхозпродукции находятся в стадии реализации в Самарской области. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба областного департамента информационной политики.

Склад на предприятии по переработке молока Александр Погожев © ИА REGNUM

Данный вопрос рассматривался в Самаре на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

«Мы серьезно занимаемся вопросами переработки сельхозпродукции: в настоящее время в самой активной стадии реализации находится проект создания крупнейшего предприятия по производству растительного масла с объемом инвестиций 16 млрд рублей, завод по производству сыра — 14 млрд рублей и многие другие производства», — приводит пресс-служба слова председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Он также сообщил, что это создает основу для формирования полного цикла сельхозпроизводства — начиная с выращивания первичного сырья и заканчивая выпуском готовой продукции.

Чиновник также напомнил, что в 2022 году ожидается рекордный урожай зерновых, зернобобовых.

«Уже на сегодняшний день наши хозяйства намолотили более 3,4 миллиона тонн, и это еще не предел», — отметил он.