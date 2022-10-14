Красноярск, 14 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Бывший инспектор отдела надзора за жилищным строительством Стройнадзора Красноярского края предстанет перед судом по делу об обрушении подпорной стены жилого дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии Обрушение подпорной стены дома в Красноярске

Многоэтажное здание было построено в 2013–2017 годах в Советском районе Красноярска. Осенью 2017 года обвиняемый в ходе проверки установил необходимость технического обследования подпорной стены. В ноябре того же года застройщик представил ему акт освидетельствования скрытых работ.

Не желая долго разбираться и зная о несоответствии выполненных работ строительным нормам, инспектор всё же составил акт проверки об отсутствии нарушений. В следствии назвали решение обвиняемого незаконным. 6 августа 2021 года подпорная стена дома рухнула, раздавив пять автомобилей, припаркованных на стоянке.

«Противоправные действия обвиняемого повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, проживающих в доме в виде ограничения использования части придомовой территории и неблагоприятных условий для проживания, создания угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей. Кроме того, ситуация, сложившаяся с обрушением подпорной стены признана чрезвычайной ситуацией техногенного характера», — отметили в ведомстве.