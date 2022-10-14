Ярославль, 14 октября 2022, 14:16 — REGNUM Бывший игрок ярославской хоккейной команды «Локо» задолжал 429 тысяч рублей по алиментам. Долг взыскали приставы. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.
На средства, находящиеся на расчетных счетах, зарплату и иные доходы хоккеиста было вынесено постановление об обращении взыскания. Помимо этого ему запретили выезжать из РФ. Чтобы снять все запреты мужчина самостоятельно погасил задолженность, передав бывшей супруге средства в присутствии приставов.