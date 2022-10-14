Ярославль, 14 октября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Бывший игрок ярославской хоккейной команды «Локо» задолжал 429 тысяч рублей по алиментам. Долг взыскали приставы. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

УФССП по Оренбурсгкой области Судебные приставы

«Молодой человек не всегда добросовестно исполнял отцовские обязанности, притом, что безработным он не был. Будучи профессиональным хоккеистом, он провел несколько сезонов, выступая в составе разных команд. Бывшая супруга спортсмена обратилась в суд с требованием взыскания задолженности по алиментам и суд встал на ее сторону. По решению суда молодой человек должен был выплатить 429 тыс. рублей на содержание своего несовершеннолетнего ребенка», — пояснили в пресс-службе.

На средства, находящиеся на расчетных счетах, зарплату и иные доходы хоккеиста было вынесено постановление об обращении взыскания. Помимо этого ему запретили выезжать из РФ. Чтобы снять все запреты мужчина самостоятельно погасил задолженность, передав бывшей супруге средства в присутствии приставов.