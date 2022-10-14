Брюссель, 14 октября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Европейская комиссия рассматривает проект прокладки оптоволоконного кабеля, который соединит Европу с Азией через Арктику, сообщили порталу EURACTIV на условиях анонимности два осведомленных источника в ЕС.

The Official CTBTO Photostream Коммуникационный кабель на дне океана

В консорциум, стоящий за проектом Far North Fiber, входит аляскинская компания Far North Digital и финская Cinia. Кабель протяженностью 14 000 км соединит Скандинавию и Ирландию с Японией, пройдя через Гренландию, Канаду и Аляску.

Cinia задумала проект еще в 2018 году. Предполагалось пройти через полярный Северный морской путь в сотрудничестве с российским оператором связи «МегаФон». Сделка сорвалась в 2021 году из-за растущей геополитической напряженности. В свою очередь, Россия готовится к прокладке собственного арктического кабеля в рамках проекта «Полярный экспресс».

В декабре 2021 года в план внесли изменения, и в настоящее время идет поиск инвесторов для его финансирования, которое оценивается в 1,15 млрд долларов. Проложенный через Арктику кабель будет короче существующих, что уменьшит задержку при передаче данных.

Сохраняющаяся напряженность может пойти на пользу проекту, поскольку европейские политики начали рассматривать его как стратегический актив.

ЕС хочет представить проект как одно из главных достижений трансатлантического сотрудничества на следующей министерской встрече Совета ЕС и США по торговле и технологиям, которая намечена на декабрь 2022 года.

Однако Вашингтон пока не подтвердил своей поддержки, поскольку в США не уверены, что этот маршрут будет для них стратегическим приоритетом.