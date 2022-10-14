Владикавказ, 14 октября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Северной Осетии принял решение пойти добровольцем в зону проведения специальной военной операции глава администрации Кизлярского сельского поселения Заур Алашев. Он является офицером запаса и в трудное для страны время не смог остаться в стороне от защиты Родины.

Телеграм-канал пресс-службы главы РСО-Алания Мобилизация

«Я написал заявление по собственному желанию, депутаты поддержали. Военный комиссариат выдал повестку. Сейчас готовлюсь, завтра выезжаю во Владикавказ на сборный пункт. Я сам офицер запаса, связист. Считаю, что сейчас могу и должен быть полезен на передовой рядом с нашими братьями. Отдать долг Родине — превыше всего», — заявил Алашев.

Вместо себя он оставил руководить администрацией своего заместителя, который по возрасту не подлежит мобилизации.

В пресс-службе главы и правительства РСО-Алании также сообщили, что добровольцем ушел на защиту Родины и заместитель председателя собрания представителей Ардонского района Марат Илаев.