Джакарта, 14 октября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что страна будет поощрять укрепление сотрудничества Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в области здравоохранения, сообщает Antara.

U.S. Department of State Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

«Мы хотим, чтобы АСЕАН была эпицентром экономического роста, поэтому интеграция АСЕАН должна быть усилена, в том числе в области здравоохранения», — заявила глава МИД Индонезии.

По словам Ретно Марсуди, страны — члены АСЕАН играют очень важную роль, поэтому АСЕАН должна быть сильной институционально.

«Укрепляя АСЕАН, мы убедим мир в том, что АСЕАН важна», — заявила Ретно Марсуди.

«В 2023 году геополитика по-прежнему будет очень динамичной, а экономический рост снизится, это создает внешние вызовы для АСЕАН», — добавила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш обратился к G20 с просьбой изменить курс и направить усилия на восстановление мировой экономики.