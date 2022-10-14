Новочебоксарск, Чувашия, 14 октября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Создание особой экономической зоны в Чувашии дает республике отличный шанс стать точкой притяжения для бизнеса в Приволжском федеральном округе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Государственная дума Анатолий Аксаков

Напомним, ранее стало известно, что заявка Чувашии на создание особой экономической зоны «Новочебоксарск» поддержана правительством России.

«Кроме того, появление ОЭЗ даст долгосрочный, системный эффект, откроет новые сферы для приложения труда людей, даст им уверенность в будущем. Пять уже представленных проектов предполагают инвестиции в размере почти 13 млрд рублей, но уже обсуждаются более крупные инвестиционные проекты, измеряемые двумя десятками и более млрд рублей. С появлением особой экономической зоны мы можем рассчитывать на серьезные экономические успехи Чувашии», — сказал Аксаков.