Барнаул, 14 октября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Если руководство страны примет решение об отсрочке от частичной мобилизации для учителей — это будет правильное решение, считает руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Корреспонденту ИА REGNUM он также пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Ко мне, как к депутату, поступают обращения учителей, получивших повестки из военкомата. Никто из них не отказывается от мобилизации, но возникает много вопросов и сложностей — в первую очередь, в связи с необходимостью обеспечить непрерывность учебного процесса.

Особенно этот вопрос актуален для Алтайского края, поскольку проблема нехватки педагогических кадров никуда не делась и решается сейчас с основном за счёт зачастую запредельной нагрузки на педагогов, многие из которых и так тянут по полторы, а то и по две ставки. Выбытие (ещё и на неопределённое время) мобилизованных педагогов может серьезно повлиять на учебный процесс и дестабилизировать его. К тому же, я считаю, что педагоги сейчас нужнее в классе, а не на фронте, ведь как говорил Отто Бисмарк (во всяком случае, эту фразу ему приписывают): «Войны выигрывают не генералы. Их выигрывают школьные учителя и приходские священники».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что педагогам, работающим в образовательных организациях, собираются представить отсрочку от мобилизации, известили 14 октября РИА Новости со ссылкой на замминистра просвещения РФ Андрея Корнеева.

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