Астана, 14 октября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил подумать о создании научно-исследовательской лаборатории в рамках Содружества Независимых Государств. Он выступил 14 октября в рамках первого саммита «Россия — Центральная Азия».

Kremlin.ru Владимир Путин

«Следовало бы, например, подумать над возможностью создания научно-исследовательской лаборатории в рамках инфраструктуры СНГ», — заявил Путин, говоря об эпидемиологической безопасности.

Он предложил наладить между Россией и странами Туркестана взаимодействие по этому вопросу.