Астана, , 13:46 — REGNUM Применение ядерного оружия на территории б. УССР никогда не ставили себе целью ни президент России Владимир Путин, ни российское руководство. ОБ этом 14 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC в Астане.

Александр Лукашенко President.gov.by

Как отметил белорусский лидер, отвечая на вопрос о том, какова вероятность применения Россией ядерного оружия, не нужно загонять своего оппонента в угол, а в случае с Россией — переходить те «красные линии», которые обозначило российское руководство.

«Что касается ядерного оружия, любое оружие для чего-то же создаётся. Есть оружие — ясно, что оно создаётся для применения. Россия четко обозначила свою позицию: не дай бог будет нападение на территорию Российской Федерации, в этом случае Россия может при необходимости использовать все виды оружия», — сказал он.

«Что касается подтекста вашего вопроса, никогда, в том числе и президент Путин, руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие [на территории б. УССР]. Такой необходимости нет», — также пояснил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на территории Белоруссии введён режим повышенной террористической опасности.