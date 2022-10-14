Омск, 14 октября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей мобилизованных. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 октября в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

В пакет помощи вошли единовременные выплаты. Кроме того, семьи мобилизованных могут рассчитывать на бесплатное посещение детьми детсадов и горячее питание в школах, внеочередное обслуживание на дому родственников-инвалидов и так далее.

«Чтобы наши защитники успешно справились с боевыми задачами, им важно знать, что об их семьях позаботятся. Сегодня подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных граждан», — отметил омский губернатор.

Уточняется, что дети мобилизованных также смогут бесплатно посещать спортивные секции в организациях, находящихся в ведении региона. Предусмотрена единовременная денежная компенсация расходов на догазификацию домовладений (130 тыс. рублей). Родителям мобилизованных помогут с прохождением диспансеризации, профилактическими медицинскими осмотрами, обеспечением лекарственными препаратами.

Кроме того, указ предполагает содействие в поиске работы и организацию профессионального обучения и дополнительного образования супруги, детей от 18 лет, родителей мобилизованных трудоспособного возраста и другие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Омской области продолжают оказывать помощь землякам, попавшим под частичную мобилизацию. Власти региона пообещали выплатить каждому мобилизованному по 100 тысяч рублей.