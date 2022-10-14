Астана, 14 октября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со странами, которые не входят в объединение, является полезным. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе первого саммита «Россия — Центральная Азия».

Иван Шилов, ИА REGNUM Владимир Путин

Мероприятие проходит в Астане.

Путин заявил, что Россия считает полезным сотрудничество в рамках ЕАЭС с невступившими в объединение странами.