Черкесск, , 13:41 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в текущем году были проведены работы по благоустройству 13 общественных пространств и 50 дворов многоэжтажных домов. В рамках проведенных мероприятий получили новый облик сквер по улице Ленина в городе Черкесске и центральный парк по улице Первомайская в республиканской столице.

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Обновлена аллея по улице Мира в Карачаевске, появились новые места для отдыха жителей города Усть-Джегуты, аула Старая Джегута, станиц Сторожевая и Преградная и других населенных пунктов Карачаево-Черкесии, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Все работы были проведены в рамках реализации программы «Формирования комфортной городской среды». По этой программе в 2023 и 2024 годах в регионе будут обновлены и созданы 150 общественных пространств. Кроме того, благоустроят еще около 500 дворов многоэтажных домов.

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