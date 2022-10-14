Санкт-Петербург, 14 октября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В холлах жилых многоквартирных домов в Калининском районе Санкт-Петербурга вручают повестки в военкомат тем, кто ранее проигнорировал или не получил повестки о мобилизации. Об этом сообщили 14 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе районной администрации.

Группа оповещения в одном из ЖК Калиниского района Петербурга (цитата из группы vk.com/kushelevkaagava)

13-14 октября в группах ЖК Калининского района в социальных сетях появились многочисленные сообщения о том, что в холлах многоквартирных домов на первых этажах дежурят группы людей в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, которые останавливают мужчин для сверки документов и некоторым из них вручают повестки с обязательством о явке в военкомат для уточнения данных.

Как пояснили в пресс-службе районной администрации, таким образом в Калининском районе исполняется указ президента от 21 сентября о частичной мобилизации граждан и призыве на военную службу.

«В связи с тем, что по ряду адресов в Калининском районе лица, лично получившие повестки, не явились в военный комиссариат и не предоставили о себе учетные данные, им повторно были выписаны повестки», — пояснил собеседник агентства, указав, что для вручения повесток в подъездах на первых этажах домов работают «группы оповещения», в которые входят сотрудники военкомата, районной администрации и полиции.

«Их цель — оповещение граждан о необходимости явки», — подчеркнули в районной администрации, добавив, что выходы из подъездов не блокируются, противоправных действий сотрудники не совершают.

«Администрация района настоятельно просит мужчин, получивших повестки, явиться в военный комиссариат для уточнения учетных данных и предоставить информацию о себе. А также напоминает об ответственности за нарушение данной нормы Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», — подчеркнули в районной пресс-службе и попросили жителей многоквартирных домов отнестись с пониманием к организационным мероприятиям по вручению повесток во исполнение указа президента РФ.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что полицейские, привлеченные к работе с районной администрацией, повестки горожанам не вручают.

«Данная задача находится вне компетенции органов внутренних дел. Полицейские в соответствии с законом «О полиции» выполняют одну из главных своих задач — охрана и обеспечение общественного порядка», — подчеркнули в пресс-службе Главка МВД.