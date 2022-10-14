Таллин, 14 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум.

jackmac34 Эстония

Львиная доля жителей улицы Пикк — одной из центральных в Старом городе Таллина — выступает против предложения городских властей превратить ее в пешеходную зону, свободную от автотранспорта. Об этом вице-мэр Таллина Владимир Свет сообщил порталу новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Таллин планирует реконструировать улицу Пикк в Старом городе и рассматривает возможность превращения всей улицы в пешеходную зону. Это будет означать одноуровневую улицу вместо нынешних приподнятых тротуаров над проезжей частью.

По словам руководителя НКО Vanalinna Selts Ээро Котли, поначалу предлагалось опустить тротуары, а не поднимать до их уровня проезжую часть. Однако выяснилось, что это чревато серьезными финансовыми расходами и сложными техническими вопросами. Кроме того, изменение придется согласовывать со всеми собственниками домов на улице.

«Если город начнет понижать уровень тротуаров, то придется переделывать гидроизоляцию всех расположенных там домов. Вопрос в том, готовы ли к этому жильцы всех домов», — сказал вице-мэр Таллина.

По словам Света, вопрос пока остается открытым. На сегодняшний день ясно только одно: помимо замены подземных коммуникаций улицу планируется сделать более привлекательной и более безопасной для пешеходов.