История вопроса

Россия предпринимает шаги по интеграции республик Донбасса в свое экономическое и политическое пространство. В ноябре 2021 года президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном доступе товаров из ЛНР и ДНР на российский рынок. На эти товары не будут распространяться импортные ограничения, они смогут участвовать в госзакупках. В 2019 году было принято решение о предоставлении жителям ДНР и ЛНР российского гражданства в упрощенном порядке.