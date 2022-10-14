Брянск, 14 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Гуманитарную помощь для детского дома в ЛНР собрали в Белобережской поселковой администрации Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

Поддержку окажут Алчевскому дому ребёнка. В сборе помощи участвовали разные предприятия. Так, мебельная фабрика изготовила 20 кроватей, депутат областной думы закупил комплекты постельных принадлежностей, коммунальщики передали одежду, торговые предприятия посёлка приобрели развивающие игры, производитель бумажной санитарно-гигиенической продукции подготовил 550 кг гигиенических принадлежностей.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в подшефную луганскую Брянку регион отправил строительные материалы, коммунальную технику и автомобили для медиков.