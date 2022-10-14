Таллин, 14 октября, 2022, 13:38 — ИА Регнум.

Юлия Безуглова ИА REGNUM Запас дров

Крупные предприятия деревообрабатывающего сектора национальной экономики Эстонии вступили в период серьезного кризиса, которого не было десятилетия. Об этом сообщило местное издание Postimees со ссылкой на данные Союза предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности страны.

Так, крупное деревообрабатывающее предприятие северо-востока Эстонии Repo Vabrikud закрывается и отправляет за ворота 150 работников, также около ста рабочих мест сократит фабрика Palmako, на фабрике Standard работы лишится каждый 10-й работник.

Глава Союза предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности Хенрик Вялья подтвердил, что многие предприятия сейчас проводят сокращения, список пополняется едва ли не ежедневно.

По словам Вялья, у волны сокращений много причин: «Пиломатериала мало и он дорогой, рынок жилищного строительства в упадке после коронавируса, энергия дорогая». Прежде всего сложности испытывают те фирмы, которые находятся далеко от своих конечных потребителей, например, продают за границу садовые домики или мебель.

Все это бьет по конкурентоспособности эстонских деревообработчиков — подобного набора «плохих обстоятельств», по признанию Вялья, у отрасли не было никогда.