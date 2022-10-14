Сеул, , 13:39 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился 14 октября с канадской коллегой Мелани Жоли, с которой обсудил ситуацию на Корейском полуострове и сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи южнокорейский дипломат отметил, что Пхеньян усиливает напряженность на Корейском полуострове, проводя запуски баллистических ракет малой дальности, артиллерийские обстрелы морской «буферной» зоны и организуя полеты военных самолетов у межкорейской границы.

При этом Пак Чин добавил, что Сеул впервые за пять лет ввел собственные санкции против физических лиц и организаций из КНДР. Он также подчеркнул необходимость решительного ответа со стороны международного сообщества, если Пхеньян совершит крупную провокацию.

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В свою очередь, Жоли выразила активную поддержку усилиям правительства Южной Кореи по достижению прочного мира на Корейском полуострове.

Стороны также договорились продолжить тесное сотрудничество для зажиты «международного порядка, основанного на нормах».

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