Сеул, 14 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился 14 октября с канадской коллегой Мелани Жоли, с которой обсудил ситуацию на Корейском полуострове и сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе встречи южнокорейский дипломат отметил, что Пхеньян усиливает напряженность на Корейском полуострове, проводя запуски баллистических ракет малой дальности, артиллерийские обстрелы морской «буферной» зоны и организуя полеты военных самолетов у межкорейской границы.

При этом Пак Чин добавил, что Сеул впервые за пять лет ввел собственные санкции против физических лиц и организаций из КНДР. Он также подчеркнул необходимость решительного ответа со стороны международного сообщества, если Пхеньян совершит крупную провокацию.

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В свою очередь, Жоли выразила активную поддержку усилиям правительства Южной Кореи по достижению прочного мира на Корейском полуострове.

Стороны также договорились продолжить тесное сотрудничество для зажиты «международного порядка, основанного на нормах».