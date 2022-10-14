Джакарта, 14 октября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш обратился к G20 с просьбой изменить курс и направить усилия на восстановление мировой экономики, сообщает Antara.

United States Mission Geneva Антониу Гутерреш

«Сегодня G20 находится на перепутье: она может сохранить статус-кво или выбрать новый путь, чтобы направить усилия на восстановление мировой экономики для всех. Я считаю, что новый путь — это правильный выбор», — написал Генсек ООН.

ООН призывает министров финансов G20 и управляющих центральными банками усилить стимулирование достижения ЦУР, чтобы гарантировать, что страны смогут реагировать на долгосрочные вызовы.

«Сейчас, как никогда, лидерство G20 необходимо для того, чтобы вывести мир из глубочайшего кризиса. Я с нетерпением жду совместной работы с G20 по разработке совместной стратегии для продвижения рекомендаций по стимулированию ЦУР», — написал Антонио Гутерреш.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей Индонезии Пуан Махарани призвала к расширению двустороннего экономического сотрудничества с Кенией.

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