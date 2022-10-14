Рига, , 13:36 — REGNUM

Латвия — Россия © ИА REGNUM

Власти Латвии пытаются воспользоваться нынешним внешнеполитическим моментом для окончательного решения «русского вопроса» в стране и ее дерусификации. Об этом известный общественный активист и журналист русской Латвии Владимир Линдерман сообщил на странице известной латвийской правозащитницы Аллы Березовской в социальных сетях.

«Просто сейчас в Латвии возникла такая ситуация, которую наши правящие власти, особенно радикально-националистическое крыло, рассматривают, как весьма благоприятную для дерусификации. Цель, как мы знаем — построить латышскую Латвию. И нынешняя, можно сказать, предвоенная ситуация в мире, кажется им наиболее подходящей для решения «русского» вопроса», — отметил Линдерман.

Он добавил: «Власти спешат побыстрее проскочить в образовавшееся сейчас окно возможностей». Отсюда, по его словам, нескрываемое стремление расправиться с сакральными символами Победы 9 мая — военными мемориалами и памятниками, а заодно и с гражданскими активистами, лидерами общественного мнения, оппозиционными русскими журналистами.

По мнению Линдермана, латышские националисты спешат решить «русский вопрос» потому что не уверены, что у них много времени в нынешних обстоятельствах. Он признался, что задержавшие его спецагенты не скрывали радости: «С их стороны это была просто месть лично мне. Ведь против меня уже возбуждалось порядка 10 дел, и все они закончились ничем. Теперь же, по их словам, мне так легко выкрутиться не удастся. Окно возможностей…»

Линдерман вспомнил, что когда его везли в полицейском фургоне, то ему, не оказавшему никакого сопротивления, намеренно туго стянули на запястьях наручники: «Они откровенно радовались, что теперь ситуация изменилась, и у них, наконец, появился шанс поступать со мной так, как им давно хотелось — без всяких церемоний».

«Когда меня привезли в тюрьму, я даже вздохнул с некоторым облегчением, так как знал, что там уж меня не покалечат, не будут бить по ребрам и пинать ногами», — добавил он.

10 октября 2022 года 63-летний Владимир Линдерман был выпущен на волю под залог в 6 000 евро после нахождения под стражей с июня нынешнего года. Полиция Латвии задержала его по подозрению в «прославлении и оправдании военных преступлений и преступлений против мира» — за публикации в социальных сетях и интервью различным российским СМИ.

По решению следователя, с 12 октября 2022 года Линдерману запрещено делать публикации в соцсетях и СМИ, ему запрещена любая активность в интернете, в том числе через посредников.

Свое интервью Алле Березовской он дал 11 октября 2022 года. Оно появилось на странице Березовской в соцсетях 13 октября 2022 года.