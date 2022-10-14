Рига, , 13:35 — REGNUM 78 лет назад, 13 октября 1944 года, советская армия начала бои по освобождению Риги от немецко-фашистских войск, власти Риги решили отметить эту дату сносом очередного воинского монумента. Об этом известная латвийская правозащитница Алла Березовская сообщила на своей странице в социальных сетях.

Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия Kalnroze

Она напомнила, что в 1944 году на берегу Кишозера под Ригой высадился десант на надувных лодках, после чего и началась освободительная операция, в честь которой на этом месте после войны была установлена памятная стела. «Каждый год сотни рижан приходили сюда, чтобы почтить память воинов, павших на поле битвы. Увы, в этом году за два дня до 13 октября власти Риги втихаря снесли воинский обелиск. Подло и цинично», — сообщает она.

Она опубликовала несколько фотографий с места уничтожения советского военного мемориала.

«Взяли грех на душу, им и ответ держать за свое. А мы будем помнить! Низкий поклон воинам-освободителям нашего мира от коричневой чумы. Слава и вечная память героям», — так завершила свое сообщение латвийская правозащитница.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года власти Латвии осуществили снос мемориального военного советского комплекса Освободителям Риги в столичном парке Победы. Акция властей вызвала резкое неприятие и протесты со стороны русской общины страны и части латвийского общества.

Решение о сносе советских военных памятников на территории страны власти Латвии приняли вопреки двусторонним договоренностям с РФ, которые определили условия выхода российских войск с территории республики в 1994 году.