Балашиха, Московская область, , 13:34 — REGNUM «Мама, я не буду скрываться. Я готов идти и защищать свою Родину». Именно эти слова хочется донести до Министерства обороны РФ, а также то, что Алексея Ч. Из Балашихи, как и его «коллег по несчастью», отправили в зону боевых действий, не проведя соответствующего обучения. Не это ли было обещано мобилизованным?

Срочная мобилизация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«5 октября моего сына, 1990 года рождения, по специальности «механик-водитель танка», мобилизовали из города Балашиха. Двое суток их возили по всему Подмосковью, и ни одна часть не могла их принять, поскольку все воинские части были переполнены. 7 октября их доставили в воинскую часть Наро-Фоминска, где они пробыли сутки, где их ничему не обучали, потому что обучать их там не на чем, а также отсутствует офицерский состав, который бы их обучал, как им сказали. 8 октября их отправили в город Валуйки Белгородской области. Никакого питания в дорогу, ничего не было выдано. Ехали они в маршрутке, где 19 посадочных мест, в количестве 22 человека с вещами. У каждого рюкзак с собой, то есть по факту практически лежа на этих сумках. Уже в Валуйках им сказали, что отправят в зону боевых действий, а в течение двух дней их будут обучать. На следующий день на полигоне ребята буквально один раз залезли в танк и вылезли: людей много, а танк всего один. На следующий день история повторилась. Правда, они успели выстрелить из этого танка два раза, но никакой обкатки машины, обкатки местности произведено не было. Этой же ночью их отправили в зону боевых действий в район Харькова. Привезли их туда, они должны были идти в атаку на пяти танках. Но танки оказались непригодны, и они на всю ночь остались там под минометным огнем, укрывались в заброшенном доме. Утром их забрали обратно в расположение этой части. Затем поступил приказ подготовить танки к бою, которым они не способны управлять», — рассказала ИА REGNUM мать мобилизованного.

Увы, это не первый, и уверены, не последний такой случай. О ситуации в Белгородской области ИА REGNUM уже писало. До сих пор редакция не получила ответ от Минобороны и по ситуации с мобилизованными из Саратовской области, которых едва не отправили безоружными на передовую.

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Возможно, конкретно этот случай с мобилизованными из Балашихи возьмет на контроль губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который едва ли не ежедневно выезжает в воинские части, общается с будущими бойцами, обещает в своем Telegram-канале помощь. Возможно, его услышат в Минобороны РФ? Возможно поставят ребят на довольствие, а вероятно и организуют качественное обучение?

Мобилизованные, о которых пишет ИА REGNUM, не отказываются служить, они идут исполнять свой долг! Они достойны человеческого отношения к себе! На деле их отправляют на верную смерть, не моргнув глазом, рассказывая, что ушедшие до них не вернулись, а после них придут следующие.