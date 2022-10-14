Вашингтон, , 13:34 — REGNUM Предназначенный для помощи в замещении поставленного киевскому режиму оружия странам Евросоюза резервный фонд сообщества ее может справиться с потоком запросов на такое замещение. Об этом 14 октября сообщает американское издание Politico.

По информации источника, вначале предполагалось, что увеличившийся в €500 млн до €1,5 млрд резервный фонд ЕС сможет возместить о 85% расходов по возмещению оружия, однако после подсчёта поступивших запросов в Брюсселе выяснили, что смогу покрыть только 46% из них.

Также указывается, что это возмутило Польшу, являющуюся наиболее крупным поставщиком оружия Киеву, потребовавшую самого большого возмещения расходов в размере €1,8 млрд.

При этом отмечается, что сложившаяся в этом вопросе может способствовать подрыву репутации ЕС в тот момент, когда киевский режим просит больше оружия. Кроме того, уточняется, что Германию и Францию критикуют за недостаточную поддержку, а другие страны сообщества говорят об исчерпании своих запасов вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе прошедшей 13 октября встречи с коллегами из Литвы обсудил с ними санкции против России и оказание военной помощи киевскому режиму.