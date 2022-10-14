Москва, , 13:34 — REGNUM Ядерные учения НАТО и Японии у границ России не являются чрезвычайным событием, заявил 14 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Еще раз подчеркну, что в этом нет «чрезвычайщины», это регулярно проводимые мероприятия. Конечно, их сценарии могу отличаться, не всегда по одному и тому же порядку и последовательности все это проходит», — сказал он журналистам.

Дипломат отметил, что в ходе указанных учений происходит отработка ядерного компонента, что является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, поскольку к учебно-тренировочной деятельности привлекается персонал неядерных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что учения ядерных сил Steadfast Noon («Стойкий полдень») являются «обычными ежегодными учениями, обеспечивающими безопасное, эффективное сдерживание».

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