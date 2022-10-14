Самара, 14 октября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Валовый объем продукции сельского хозяйства в Самарской области в 2022 году прогнозируется на уровне 210 млрд рублей, что на 30% больше, чем уровень 2021 года. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба областного департамента информационной политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Сообщается, что несмотря на то, что в последние годы агропромышленный комплекс столкнулся с серьезными вызовами, благодаря масштабным мерам государственной поддержки этот сектор не только выстоял, но и серьезно увеличил объемы производства.

Отмечается, что государство поддерживает аграриев в сфере вовлечения в сельхозоборот неиспользуемых земель, обновления парка сельскохозяйственной техники, активного использования минеральных удобрений и элитных семян, развития мелиорации. Инвесторам, которые реализуют проекты в сфере аграрно-промышленного комплекса, также предоставляются меры поддержки.

Сообщается, что Самарская область активно участвует в реализации госпрограмм, которые дополняются региональными мерами поддержки.

«Это позволило буквально за последние пять лет на четверть обновить региональный машинно-тракторный парк, в 1,6 раза увеличить объемы внесения минеральных удобрений. Растет количество орощаемых площадей. Ведется системная работа по вовлечению земель в сельхозоборот. Результатом стал рекордный за последние 30 лет урожай. А валовый объем продукции сельского хозяйства в Самарской области в этом году прогнозируется на уровне 210 млрд рублей, что на 30% больше, чем уровень прошлого года», — сообщает пресс-служба.

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