Чебоксары, 14 октября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Чувашии генеральному директору строительной компании предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ («Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве, совершенное в особо крупном размере»), ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Уголовное дело направлено в Калининский районный суд города Чебоксары, сообщает следственное управление СКР по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Обманутые дольщики

С сентября 2018 года по декабрь 2020 года руководитель, зная об уменьшении платежеспособности возглавляемой стройфирмы и недостаточности привлеченных средств дольщиков для завершения строительства, а также о том, что поступление денег от дольщиков должно осуществляться только на спецсчет, привлекла их средства для строительства жилого комплекса «Алые паруса» в размере более 10 млн рублей. Минуя специальный, указанный в проектной декларации расчетный счет, она разместила средства на счете подконтрольной организации.

Также с сентября 2016 года, получив от дольщиков деньги, злоумышленница заключили фиктивные сделки через подконтрольные ей фирмы и незаконно изъяла средства организации на сумму более 16 млн рублей. Деньги директор потратила по своему усмотрению. Возглавляемая ей компания не смогла исполнить обязательства перед дольщиками. Пострадавшими признаны 97 человек. На имущество обвиняемой наложен арест на сумму более 22,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, наблюдательный совет Фонда развития территорий рассмотрел ещё 42 проблемных долгостроя. Будут восстановлены права 1728 обмануты дольщиков.

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