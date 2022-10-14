14 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Илон Маск, заявивший, что SpaceX не хочет оплачивать услуги Starlink для Киева, подслушал ответ у Путина. Мнения.

Светлана Шаповалова, , 14:58 — REGNUM Заявление основателя и главы американской компании SpaceX Илона Маска, подтвердившего, что его компания не намерена дальше оплачивать услуги спутниковой связи Starlink для киевского режима, спровоцировало широкий общественный резонанс. Люди интересуются причинами, по которым мультимиллиардер сделал такое заявление.

Несварение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это частная компания. Имеет право», — считает Валентин Хлыбов.

«Держись, Маск!» — призывает Анна Реми.

«Маск молодец!!! Не дал себя опустить!!! В отличие от Шольца!» — считает Анатолий.

«Маск показал — он не ливерная колбаса», — развивает тему Галина Д.

«Раньше как-то нейтрально к личности Маска относился. Теперь вижу: он тролль знатный. Определённо медаль заслужил», — иронизирует Дмитрий Е.

«Шо с лицом, хохлы?» — иронизирует Денис Пантелеев.

«А ведь Маск мог потратить деньги с куда большей пользой», — считает Светлана.

«Хохлы умудрились даже с Маском поругаться. Их «исключительность» их же погубит», — считает Юлия.

«Хоть у одного, оказалось, имеется чувство собственного достоинства в отличие от многих гейропейцев!» — считает Лариса.

«Он точно не наш?» — интересуется на счет Маска Руслан Семакин.

«Полковнику Илону Маску внеочередное звание!» — смеется Олег Довгаль.

«Рискует Маск оказаться сотрудником КГБ, а у него дома найдут балалайку, ручного медведя, шапку-ушанку со звездой и портреты Путина на каждой стене. А ещё кучу неоплаченных налогов», — фантазирует Дмитрий Алфеев.

Илон Маск Trevor cokley

«Потому что Маск — за республиканцев. А республиканцы в данный момент против поддержки Киева. Действия Маска и плевок в нынешних демократов. Это просто пиар перед выборами», — считает Виталий Коленов.

«Только за то, что имеет чувство собственного достоинства, личное мнение и здравый ум, Маск заслуживает уважения. Неважно — демократ он или республиканец», — парировала Светлана.

«Не стоит визжать от восторга по этому поводу. Все эти парни для нас враги, и если в какой-то момент они собачатся между собой, это не делает кого-то из них нашими друзьями. И даже союзниками. Да и вообще, по поводу союзников Александр III уже всё сказал», — поделился мнением Павел Прилучнев.

«Когда всё закончится, ответят все — и Маск, и не Маск, кто кому помогал или громко сочувствовал», — считает Евгений.

«Прекращение оплаты — это не прекращение работы. Маск просто хочет переложить все убытки неинтересного ему проекта на ЦРУ», — считает Михаил Жданов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мультимиллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не хочет оплачивать услуги Starlink для Киева, поскольку затраты компании являются нерациональными. Также Маск, комментируя проблемы со спутниковой связью Starlink на территории б. УССР, заявил, что всего-то следует совету экс-посла киевского режима в Германии Андрея Мельника. Недавно он нецензурно посоветовал Маску убираться к чертям после предложений отдать Крым России.

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